Полсотни человек вывели на мороз из горящего общежития в Петербурге

Крупный пожар произошел утром в понедельник в пятиэтажном общежитии ЗАО «Трест Ленгазтеплострой». Как пишет «Мойка78», огонь заметили на втором этаже дома 11 в Яковлевском переулке.

Площадь возгорания составила 15 кв. м, его тушили три машины и 15 пожарны.

В целях безопасности из общежития вывели 55 жителей. К счастью, никто не пострадал.

Пока нет данных о том, что послужило причиной возгорания.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 13 февраля загорелась кроличья ферма на Петроградской стороне. Погибли семь животных.