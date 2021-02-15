Петербуржца задержали по подозрению в краже черепов на 3,5 млн рублей

Появились кадры украденных из Зоологического института РАН черепов редких животных. Их опубликовала пресс-служба МВД России.

Отмечается что несколько дней назад из института пропали 50 черепов. Позднее выяснилось, что их украл плотник. Он решил подзаработать, продав черепа десятикласснику.

Общая сумма кражи ущерба - более 3,5 млн руб.

Среди краденного оказались черепа дымчатых леопардов, орангутанов и др.

Мужчина уже задержан. Ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Отмечается, что школьника допросили как свидетеля. Он собирал коллекцию, а некоторые черепа перепродавал.