Молодые петербуржцы устроили пальбу из автомата в центре города

В Центральном районе Петербурга задержаны трое мужчин, устроивших стрельбу из автомата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию позвонил очевидец. Как сообщил свидетель, петербуржцы устроили стрельбище у парковки по улице Черняховского. Они палили по бутылкам. Вскоре они уехали на иномарке, убрать оружие в багажник.

Для поимки хулиганов в городе был объявлен план «Перехват». Вскоре правоохранители обнаружили иномарку у дома на улице Черняховского. Также были задержаны 20-летние стрелки.

У безработных молодых петербуржцев изъяли охолощенный автомат и предмет, похожий на пистолет.

Возбуждено уголовное дело.