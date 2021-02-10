"Пятерочку" на Богатырском проспекте залило кипятком

Магазин "Пятерочка" в Приморском районе стал центром коммунальной катастрофы. В торговое помещение хлынула горячая вода и покупателей пришлось выводить через задний ход, сообщает Peterburg2.

Как сообщили очевидцы происшествия, кипяток капал прямо с потолка.

Магазин погрузился в туман. К счастью, никто не пострадал.

Официальных комментариев пока не поступало.