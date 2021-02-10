Огромный цех полыхает на Выборгском шоссе в Петербурге

В Петербурге загорелся склад размером 15 на 100 метров, высотой 8 метров. Здание находится на Выборгском шоссе, 232, отметили в ГУ МЧС по Петербургу.

По соседству находится административное здание, есть угроза переброса огня, так как склад охвачен огнем полностью.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Данных о пострадавших нет. Также не уточняется, что хранилось на складе.

Пользователи размещают в соцсетях видео происшествия.