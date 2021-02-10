Петербуржцы запечатлели ребенка за рулем авто на Малой Охте

Петербургские водители во вторник, 9 февраля, обратили внимание на участника дорожного движения, посадившего за руль маленькую девочку. Как сообщает РЕН ТВ, ребенок, сидя на коленях взрослого, держит руль.

При этом машина движется на достаточно высокой скорости по Малоохтинской набережной.

Пользователи опубликовали видео происшествия в соцсетях, сопроводив его гневными комментариями. Девочке на вид около 6-7 лет.

Впрочем, оставившие комментарии под записью пользователи в некоторых случаях не осуждают отца, а вспоминают собственное детство, когда им давали порулить.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу начали проверку по факту инцидента.