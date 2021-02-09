Отец накормил новорожденную дочь наркотиками, его задержали

Житель Петербурга решил накормить свою новорожденную дочь детской смесью, в которой были наркотики и психотропные вещества. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, девочка попала в больницу, а отец задержан.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Известны и подробности жизни горе-отца. Так, он часто выпивал и употреблял наркотики, в целом ведя асоциальный образ жизни.

Врачи уверяют, что ребенок в безопасности и ее здоровью ничего не угрожает.

О матери девочки ничего не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.