"Рыдающих" сфинксов на Египетском мосту пока не смогут отреставрировать

Реставраторы Государственного музея городской скульптуры, в чьем ведении находятся сфинксы на Египетском мосту, пока не смогут отреставрировать раскрашенные из баллончика скульптуры - в Петербурге слишком холодно. Об этом рассказала "ПД" начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.

По ее словам, вероятно, краску нанесли вечером в понедельник.



Реставраторы уже осмотрели сфинксов, составили акты, однако в сильный мороз даже краску на скульптуры наносить нельзя, так как это может повредить памятнику. В некоторых случаях повреждения могут быть необратимыми. Так что реставрацией сфинксов работники займутся уже когда потеплеет до +6...+8 градусов.

Музейные работники готовят обращение в полицию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня очевидцы заметили черную краску на лицах сфинксов у моста через Фонтанку.