Гражданин Люксембурга "заминировал" десятки станций петербургской подземки

Петербургской полиции пришло сообщение о минировании 72 станций метрополитена. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщение о «бомбах» поступило в полицию накануне рано утром с мобильного телефона. Правоохранителям прислали СМС: «Bomd in the metro station». Номер телефона, с которого пришло сообщение, зарегистрирован на 65-летнего гражданина Люксембурга, с регистрацией на улице Щербакова, 6.

Полицейские проверили этот адрес, никого дома не оказалось. Собственник жилья устанавливается.

После осмотра станций, которую проводили более полусотни сотрудников, подозрительных предметов найдено не было.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее в нашем городе на предмет взрывоопасности проверяли школы.