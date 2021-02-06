Водителя автобуса, съехавшего в кювет на Приморском шоссе, арестовали

В среду во второй половине дня на Приморском шоссе маршрутный автобус вылетел в кювет, один из пассажиров скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. По данным полиции, погибла пожилая женщина 1949 года рождения.

Водителя автобуса арестовали за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Санкция этой статьи - до пяти лет лишения свободы.

Как уточняет "КП" со ссылкой на очевидцев аварии, одному из пассажиров бортом машины придавило голову. Автобус приподнимали проезжавшие мимо водители.



Управлял маршруткой №305 62-летний мужчина. Он серьезно не пострадал.