На КАД произошла массовая авария с участием каршеринга

В Петербурге на Кольцевой автодороге столкнулись несколько автомобилей. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" "ВКонтакте", в ДТП принимали участие несколько легковушкек, среди которых автомобиль каршеринговой компании YouDrive.

Судя по кадрам, в аварии участвовали минимум четыре легковушки и автомобиль ршеринга находится впереди всех. За рулем этого авто, как пишут пользователи, была девушка. Соответственно, виновником аварии мог стать авто каршеринга, однако конечную причину ДТП определят сотрудники ГАИ.

Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что сегодня в Петербурге ожидается мороз и снег, так что водителям стоит быть внимательнее на дорогах.