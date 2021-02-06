Бизнесмен пытался заказать убийство юриста и передал полицейскому $5 тысяч

Петербургский бизнесмен собирался организовать заказное убийство юриста, который занимался процедурой его банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по северной столице.

58-летний предприниматель вышел на предполагаемого исполнителя заказного убийства и передал ему 5 тыс. долларов на Никольской площади. Однако "киллер" был сотрудником полиции, исполнявшим роль. Он получил от заказчика деньги и оружие, вторую часть оплаты бизнесмен обещал передать ему после исполнения убийства.

Юрист скрыли на несколько дней, о его местоположении не знала даже супруга. Она подала заявление в полицию о пропаже мужа.

5 февраля правоохранители задержали заказчика.

В главке МВД сообщили, что ранее указанный юрист выиграл в суде процесс, из-за которого задержанный лишился своего состояния.