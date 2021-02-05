Экс-бизнесмена задержали в Петербурге по подозрению в заказе убийства

В Петербурге задержан экс-бизнесмен по подозрению в заказе убийства юриста, занимавшегося делом о банкротстве компании байкера Виталия Ермолаева, чья фирма «Омега» являлась подрядчиком «Газпрома». Предполагаемым мотивом стала месть, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Задержание произошло сегодня днем на Никольской площади.

По данным следствия, экс-предприниматель намеревался устранить специалиста по делам о банкротстве из-за личной неприязни, так как юрист выиграл в суде процесс, из-за которого бизнесмен лишился своего состояния и недвижимости.

Чтобы задержать бизнесмена, полиция провела операцию под прикрытием. "Киллером" стал сотрудник МВД, он получил залог в 5 тыс. долларов, оружие и фото юриста. Сам правозащитник находился у правоохранителей, операция была тайной, о ней не знала ни супруга юриста, ни его близкие, ни друзья. Напуганная пропажей мужа женщина успела заявить в полицию.

При задержании у экс-бизнесмена не оказалось при себе второй части обещанной суммы.