Работник скорой помощи свернул шею пациенту в Петербурге

Фельдшер скорой помощи в Санкт-Петербурге задержан по делу о смерти пациента. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, медик подозревается в том, что умышленно свернул шею пациенту, который впоследствии скончался.

Фельдшера задержали в квартире в Кировском районе.

Инцидент произошел лето 2020 года на юге Петербурга. Правоохранители обнаружили тело мужчины в одном из жилых домов на Дунайском проспекте. К нему по вызову выезжала скорая, на запрос о психическом приступе. Экспертиза недавно установила, что погибшему был причинен тяжкий вред здоровью, который стал причиной смерти.

Уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела, переквалифицировали на статью 111 УК РФ.

Официально информация не подтверждалась.