Мошенники выманили у пожилой петербурженки 6,3 млн рублей

Пожилая петербурженка перевела лжесотрудникам банка 6,3 млн руб. Как пишет АБН, злоумышленники орудовали с помощью телефона.

При этом пенсионерка не поленилась дойти до банкомата, чтобы совершить перевод огромной суммы.

Мошенники действовали по отработанной схеме: они сообщили пожилой петербурженке, что с ее банковским счетом якобы происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо переводить денежные средства на указанный номер карты.

Звонки проихсодили с 11 декабря по 25 января. Мошенники звонили с разных номеров, представляясь сотрудниками Сбербанка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.