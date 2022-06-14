Студент пострадал от мигранта-велосипедиста на Просвещения

17-летнего студента одного из петербургских колледжей сбил велосипедист на проспекте Просвещения. Юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Другого рода травму получил подросток в садоводстве «Абразивщик» в Ленобласти. «МК в Питере» объяснил возможные причины ранения юноши из лука.

По данным «Невских Новостей» велосипедом управлял 21-летний гражданин Таджикистана. Претензии у правоохранительных органов возникли не только к его манере езды.

В конце мая истек срок постановки задержанного на миграционный учет. Теперь велосипедисту грозит депортация на родину.