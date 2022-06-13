В Пушкине госпитализировали пенсионерку с черепно-мозговой травмой

В Пушкинском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства травмирования пожилой женщины, которую забрали в больницу с Гражданской улицы. Как сообщают, «Невские Новости», пострадавшая находится в состоянии комы.
Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени с формирование контузионный очагов, внутримозговые гематомы и перелом затылочной кости. Сейчас женщина находится в городской больнице №32.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Приозерском шоссе сбили пенсионерку. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии и позднее скончалась в больнице.