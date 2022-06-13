Устроившего смертельное ДТП водителя арестовали в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест водителя, который совершил ДТП в районе Троицкого моста. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мера пресечения избрана до 10 августа.

Само ДТП произошло 11 июня около 5:00. Управляя автомобилем каршеринга, молодой человек не справился с управлением при движении от набережной Лебяжьей Канавки в направлении Мраморного переулка. Авто наткнулось на опору уличного освещения, а после совершило наезд на шедших по тротуару пешеходов.

Пострадали две девушки-пешехода и два пассажира автомобиля. Одну из шедших по тротуару от удара выбросило в Неву. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», пострадавшая в ДТП с каршерингом был госпитализирована и позднее скончалась в реанимации.