На Народной мужчина изнасиловал свою гостью и выгнал её из квартиры

В Невском районе Петербурга в полицию обратилась женщина, которая рассказал, что её изнасиловали и выгнали из квартиры. В ночь на 12 июня она познакомилась с мужчиной и отправилась к нему в гости в квартиру на Народную улицу. После совместного распития спиртных напитков хозяин применил к гостье физическую силу и изнасиловал её, а после выгнал из квартиры.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Правоохранительные органы по заявлению потерпевшей проводят проверку. Материалы передали в Следственный комитет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что подозреваемых в изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте задержали.