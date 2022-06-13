Агрессивные пассажиры задержали вылет рейса из Сочи в Петербург

Направлявшимся из Сочи в Петербурге пассажирам пришлось подождать вылета лишний час. Как сообщает телеканал «78», рейс задержали из-за устроивших драку на борту.

Как рассказал телеканалу один из пассажиров, молодой человек и девушка были пьяны. Первый представился боксером и грозился побить пассажиров, а после у него возник конфликт с еще двумя мужчинами.

По словам пассажира, разнимать драчунов пришлось всем самолетом. Стюарты попрятались и авиакомпания ничего сделать не смогла. Примерно через 15 минут приехала полиция и сняла драчунов с рейса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что другой рейс в Северную столицу из Сочи был задержан из-за технических проблем.