На Октябрьской набережной пьяного петербуржца госпитализировали после конфликта с сестрой

В Невском районе Петербурга госпитализировали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и с колото-резанным ранением передней брюшной стенки. Бригада скорой помощи забрала его из квартиры на Октябрьской набережной. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в квартире задержали сестру пострадавшего. По предварительной информации, в ходе возникшего конфликта женщина нанесла брату ножевое ранение.

В отношении задержанной составили протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время она находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Сестрорецке две женщины устроили поножовщину.