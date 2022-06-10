Подозреваемого в «минировании» Московского вокзала задержали в Металлострое

В четверг, 9 июня, по номеру 112 позвонил мужчина, который сообщил о минировании Московского вокзала. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в ходе проверки на территории вокзала опасных предметов обнаружено не было. Эвакуация пассажиров и сотрудников не проводилась.

Предполагаемого звонившего вычислили по номеру телефона и задержали спустя двадцать минут после звонка в его квартире в поселке Металлострой. В отношении 34-летнего мужчины составили административный протокол и пометили в изолятор.

Задержанный уже был судим за превышение должностных полномочий и нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за лже-минеров эвакуировали три районных суда.