Упавшую с качелей девочку госпитализировали из детского сада на Вознесенском

Дошкольницу с закрытой травмой живота, гематомой брызжейки 12-перстной кишки, повреждением головки поджелудочной железы госпитализировали из детского сада на Вознесенском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру» состояние девочки врачи оценивают как тяжелое.

Травмы ребенок получил на прогулке с группой дошкольного учреждения. Девочка каталась на качелях и упала, ударившись животом о металлическую ограду.

Ранее похожий случай произошел в Калининском районе Петербурга. Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», там девочка упала с высоты полутора метров и ударилась животом о металлическую перекладину. Состояние ребенка врачи также оценили как тяжелое.