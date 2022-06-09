Упавшую на площадке в детском саду девочку увезли в больницу в Калининском районе

Вечером среды, 8 июня, в одном из детских садов на Гражданском проспекте в Калининском района получила травму воспитанница. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», девочка упала на детской площадки с высоты полутора метров. Животом пострадавшая ударилась об металлическую перекладину.

В детский сад вызвали скорую помощь и забрали девочку в больницу. У пострадавшей диагностировали ушиб живота и разрыв правой доли печени третьей степени. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. Материалы по данному делу передали следователям.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после трагедии в Ульяновске в петербургских детских садах и школах усилили пропускной контроль. В городе прошли проверки работы систем безопасности детских образовательных учреждений.