Полиции пришлось разбираться в коммунальном конфликте в центре Петербурга

Конфликт между в коммунальной квартире на 6-й Красноармейской улице не удалось решить без привлечения полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, четверо мужчин, арендовавших комнату в коммуналке, устроили в ней шумное застолье.

Их соседка сделала веселящимся замечание, но мужчины её проигнорировали. Тогда страдающая от шума женщина обратилась к своим знакомым. Те приехали утихомиривать соседей со слезоточивым газом и травматическим пистолетом.

В итоге одному из участников застолья потребовалась госпитализация из-за травматического ранения груди. Остальные обратились за медицинской помощью из-за газа. Полиция оперативно задержала знакомых соседки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после пьяного конфликта в коммуналке на улице Демьяна Бедного полиция задержала шестерых.