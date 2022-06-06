Подпольную табачную фабрику нашли в конюшне в Ленобласти

Незаконное изготовление табачной продукции с её последующим сбытом пресекли в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, в первом обнаружился ангар, в котором было около 12 килограмм табака и 52 рулона упаковочной бумаги. Под Ломоносовом в частной конюшне нашли 80 коробок с табаком весом 95 килограммов каждая и почти триста тысяч пачек папирос. Было там и оборудование для изготовления продукции.

В петербургском 5-м Предпортовом проезде на территории гаражей нашли почти 30 тысяч пачек продукции, расфасованных по пятидесяти коробкам.

Задержали троих подозреваемых. Все трое помещены под домашний арест.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из магазина на Ленинском проспекте украли три мешка сигарет.