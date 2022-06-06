На проспекте Юрия Гагарина петербурженку отбили от насильника

В кустах у парадной дома на проспекте Юрия Гагарина мигрант пытался изнасиловать девушку. Потерпевшую спасли её знакомые, которые услышали крик пострадавшей и бросились на выручку.

А на Петроградской стороне на психолога напала агрессивная женщина. Как пишет «МК в Питере», дама прокусила руку пострадавшей, после чего специалист обратилась в полицию.

Несостоявшийся насильник с проспекта Юрия Гагарина при виде спешащих к кустам людей, сбежал. Пострадавшей потребовалась госпитализация, так как мужчина сильно избил её. В больнице у девушки диагностировали гематомы ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшая рассказал, что у мигранта было крупное лицо, а больше никаких особенностей его внешности припомнить не могла. Однако нападавший попал в объектив камеры видеонаблюдения у парадной.