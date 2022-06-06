Четырехлетний ребенок пострадал от велосипедиста на улице Лени Голикова

В Кировском районе Петербурга велосипедист совершил наезд на четырехлетнего ребенка на улице Лени Голикова. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», инцидент произошел на придомовой территории. Велосипедист с места происшествия скрылся.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и оценили состояние как средней тяжести.

В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на улице Новоселов пострадал годовалый ребенок, который опрокинул на себя чашку с чаем. Его госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.