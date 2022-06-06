На севере Петербурга неудачная парковка приземлила каршеринг на крышу

Новое ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Выборгском районе Петербурга. Согласно опубликованной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» информации, в ночь на 6 июня на пересечении улицы Руднева и Придорожной аллеи автомобиль врезался в другие припаркованные машины.

В результате столкновения авто каршеринга перевернулось на крышу. Информации о состоянии водителя не поступало. К месту ДТП оперативно приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что всего за две ночи до этого ДТП в аварии с авто каршеринга и мотоциклом пострадал подросток. Он был пассажиром мотоцикла, водителя которого также госпитализировали.