Похититель ювелирных изделий и Xbox проник в квартиру на Новоселов через окно

Из квартиры на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга украли три кольца, цепочку с крестом, девять пар серег, три браслета, а также игровую приставку Хbox и 2 жестких диска. В квартиру вор проник в период с 20:00 пятницы до 17:30 воскресенья.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. Чтобы попасть в неё, злоумышленник отжал стеклопакет на кухне. На детской площадке в 70 метрах от дома обнаружили портфель с документами хозяйки квартиры.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мошенница в Металлострое принесла пенсионеру сладки рулет к чаю и украла пять тысяч рублей.