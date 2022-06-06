Из квартиры на Новоселов госпитализировали облившегося чаем ребенка

В Невском районе Петербурга госпитализировали годовалого ребенка. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в квартире на улице Новоселов малыш по недосмотру родителей опрокинул на себя чашку с чаем.

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. У него диагностированы термический ожог грудной клетки, живота, шеи, спины, области левого плеча и щеки.

Пострадавший ребенок растет в полной и благополучной семье, которая не состоит на профилактическом учете.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ожоги 35% поверхности тела получил ребенок на Парашютной улице. Он упал в ванну с кипятком и был госпитализирован.