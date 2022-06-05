Попавший под электричку в районе Тосно мужчина выжил

В Тосненском районе Ленинградской области ночью электричка сбила пешехода. Как сообщается в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», ЧП случилось в районе станции 36-й километр.
Попавший под электропоезд мужчина выжил. Ему оказали первую помощь сотрудники аварийно-спасательной службы города Тосно. После этого пострадавшего передали медикам.
Подробной информации о причинах случившегося и о состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на перегоне Новая деревня — Ланская электропоезд сбил женщину, пересекавшую пути в неположенном месте. Поезд задел женщину по касательной, в итоге её госпитализировали с многочисленными травмами.