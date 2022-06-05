На Приозерском шоссе насмерть сбили пенсионерку

Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области на 89-м километре Приозерского шоссе в субботу, 4 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибла 69-летняя пенсионерка.

Примерно в 14:10 женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате её сбил автомобиль «Дэу Нексия» с 43-летним водителем за рулем.

С места происшествия пострадавшую увезли в тяжелом состоянии. К вечеру она умерла в больнице.

В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мотоциклист врезался в грузовик на Выборгском шоссе и умер от полученных травм на месте.