Любителя пострелять с балкона задержали на Кушелевской дороге

В Калининском районе Петербурга утро субботы, 4 июня, началось с сообщения о стрельбе на Кушелевской дороге. Как стало известно «Сакнт-Петербург.ру», в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что с одного из балконов его дома ведется стрельба.

Приехавшие на вызов полицейские задержали 29-летнего мужчину, который стрелял в воздух из охолощенного автомата Калашникова. 19 гильз было обнаружено при осмотре места происшествия.

У мужчины изъяли оружие для проведения экспертизы. В результате выяснилось, что автомат не относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для имитации выстрела патронами светозвукового действия калибра 7,62х39.

Стрелка задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на проспекте Обуховской обороны задержали открывшего стрельбу администратора магазина.