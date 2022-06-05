После стрельбы в магазине на Обуховской Обороны задержан администратор

Днем в субботу, 4 июня, в магазине «7 шагов» на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга произошла стрельба. Приехавший на вызов наряд полиции задержал уроженца Дагестана, который работает администратором данного магазина.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в ходе возникшего конфликта задержанный выстрелил из травматического пистолета в область голеностопного сустава левой ноги другого мужчины. Последний был доставлен в в НИИ Скорой помощи, где ему оказали первую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Стрелка доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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