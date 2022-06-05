Пакет с продуктами отобрали у пенсионера на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга в полицию обратился 85-летний пенсионер. Он сообщил, что в парадной дома на проспекте Науки у него отобрали пакет.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в пакете находились продукты питания, а также кошелек, где лежало 500 рублей. Общий материальный ущерб оценивается в 1500 рублей.

Подозреваемого в грабеже задержали «по горячим следам». Безработного 52-летнего мужчину поместили в изолятор, предварительно составив в отношении него административный протокол за нецензурную брань в общественном месте. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о похожем случае во Фрунзенском районе. На Малой Балканской у пенсионерки вырвали из рук сумку.