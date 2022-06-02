На Седова полицейские помогли запертому в машине двухлетнему ребенку

В Невском районе Петербурга сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось вызволять из машины плачущего двухлетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, девочку заметили в автомобиле на улице Седова заметили местные жители. Они позвонили в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы не стали медлить. Они аккуратно разбили переднее стекло автомобиля, разблокировали дверь и достали ребенка. Девочку успокоили и передали для осмотра приехавшим врачам скорой помощи.

К этому моменту к автомобилю вернулся отец девочки. Сотрудники полиции обнаружили у него внешние признаки наркотического опьянения. В итоге девочку после осмотра врачей забрала мать, которую полицейские сообщили о происшествии.

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