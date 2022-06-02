Облившегося кипятком ребенка госпитализировали с улицы Фрунзе

В Московском районе Петербурга из квартиры на улице Фрунзе госпитализировали полуторогодовалого ребенка. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», мальчик по недосмотру родителей облил себя кипятком.

Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог туловища, верхних и нижних конечностей. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Родители мальчика — граждане Киргизии, на миграционном учете состоят и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадали. Семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ребенок провалился в канализационный люк во время прогулки в Шушарах. Спасенного ребенка госпитализировали с порванным ухом и сильным переохлаждением.