Избитый неизвестными мужчина госпитализирован с автобусной остановки на Московском

Ранним утром 1 июня в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что неизвестные избили его на автобусной остановке на Московском проспекте. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», пострадавшего госпитализировали.

Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое. У него диагностировали делириозный синдромом и ушибленную рану теменной области.

Полиция установила, что на остановке произошла драка. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что часть нападавших скрылась с места происшествия на микроавтобусе темного цвета.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что драка со стрельбой на проспекте Ветеранов вынудила гражданина Узбекистана обратиться к врачам. Он получил неогнестрельное касательное ранение левой скуловой области.