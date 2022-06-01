Перебегавшую пути перед электричкой петербурженку госпитализировали

На железнодорожных путях перегона Новая деревня-Ланская получила травмы женщина. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, около полудня 31 мая она переходила пути в неположенном месте. Несмотря на поданный машинистом электропоезда звуковой сигнал и примененное экстренное торможение, поезд задел женщину по касательной.

Еще один железнодорожный инцидент произошел утром 1 июня на перегоне Кирпичный завод-Радченко. Как пишет Neva.Today, под поезд упал пьяный мужчина. Пострадавший остался жив, но раздробил ступню. Его госпитализировали. Электропоезд из Невской Дубровки в Петербург задержался.

В больнице оказалась и вчерашняя пострадавшая. По факту происшествия в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.