Петербурженку заподозрили в убийстве в парадной на Каменноостровском

В Петроградском районе Петербурга в парадной одного из домов на Каменноостровском проспекте нашли труп жителя Вологодской области. На теле обнаружено ножевое ранение в область шеи.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», по подозрению в убийстве задержали проживающую в этом доме безработную женщину, которая в тот день отмечала День рождения. Следствие считает, что после совместного распития спиртных напитков она нанесла ножом несколько ударов погибшему.

Именинницу задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержанная уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жителя улицы Крыленко подозревают в покушении на убийство собственной матери.