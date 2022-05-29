Крышу жилого дома потушили в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга во воскресенье, 29 мая, тушили пожар. Как сообщили в пресс службе управления МЧС по городу, у 12-этажного дома на улице Дибуновской загорелась крыша.

Сигнал о возгорании поступил в 17:55. Рубероид на крыше горел на площади в пять квадратных метров.

В тушении участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось уже в 18:08. Информации о пострадавших при пожаре на Дибуновской улице не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Парголово тушили загоревшуюся конюшню. Обошлось без пострадавших и среди людей, и среди животных.