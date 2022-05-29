Посиделки в петербургском хостеле закончились для женщины изнасилованием

Жительница Ростовской области стала жертвой насилия в Петербурге. Как сообщают «Невские Новости», она сообщила полицейским, что в ночь на 28 мая её пригласили в хостел на Московском проспекте четверо малознакомых мужчин.

По словам пострадавшей, после совместного распития спиртных напитков к ней начал приставать один из её новых знакомых. Мужчина был задержан и пока получил административный протокол за мелкое хулиганство.

В настоящий момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина уже был ранее судим за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде, а также за кражу. Первую судимость за хулиганство он получил еще во времена СССР.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что отчима задержали по подозрению в насилии по отношению к падчерице в течение пяти лет.