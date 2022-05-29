Двух заблудившихся в лесу под Гатчиной подростков нашли

В Ленинградской области завершились поиски двоих несовершеннолетних. Они отправились в лес возле СНТ «Здоровье» в Гатчинском районе и заблудились.
Юношей искал поисковый отряд города Тосно аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Пострадавших благополучно нашли, вывели из леса и передали родственникам.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с начала года поисковый отряд «ЛизаАлерт» принял 222 заявки на поиск несовершеннолетних на территории Петербурга. Большинство из них удалось найти живыми, кто-то вернулся к родителям или опекунам сам. По семи несовершеннолетним поиск по-прежнему открыт.