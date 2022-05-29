Рецидивист с ножом с улицы Вавиловых отправил в больницу очередного соседа

В Калининском районе Петербурга госпитализировали проживающего на улице Вавиловых мужчину. Медики оценили состояние как средней тяжести и диагностировали у пострадавшего колото-резанное ранение левой половины грудной клетки.

Супруга пострадавшего обратилась в полицию. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», у мужчины произошел конфликт с соседом, в результате которого последний ударил его ножом в область грудной клетки.

Прибывшая полиция задержала агрессивного соседа. Оказалось, что он неоднократно судим и находится под административным надзором. В 2011-м году он был осужден на 8 лет лишения свободы за нанесение множественных ножевых ранений мужчине, который также проживал на улице Вавиловых, но в соседнем доме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что а Яхтенной в пылу семейной ссоры муж нанес жене множественные ножевые ранения, а после ударил себя в сердце.