В ДТП с каршерингом на Савушкина пострадали двое

В Приморском районе Петербурга вечером субботы, 28 мая, произошло жесткое ДТП с участием автомобиля каршеринга. Видео аварии опубликовала группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль каршеринга снес ограждение и вылетел на трамвайные пути. По данным сообщества, пострадали два человека. С места ДТП их увезли медики. Устранять последствия аварии приехали сотрудники МЧС. Движение трамваев по улице Савушкина пришлось временно приостановить.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что по проспекту Науки проехала KIA с человеком на капоте и устроила ДТП.