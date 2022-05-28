На Яхтенной семейная ссора закончилась реанимацией для жены и моргом для мужа

В Приморском районе Петербурга мужчина нанес жене множество ножевых ранений. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», после этого мужчина ударил себя ножом в сердце. Ранение оказалось смертельным.

Супруги являются уроженцами Узбекистана и в Петербурге находились около года. К настоящему моменту они нигде не работали.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что уроженца Новгородской области избили восемь человек у входа в сад Сан-Галли.