Восемь неизвестных избили новгородца при входе в сад Сан-Галли

Днем 26 мая в полицию позвонил житель Новгородской области, который сообщил, что сразу восемь неизвестных избили его возле входа в сад Сан-Галли со стороны Черняховской улицы. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», полиция опросила знакомую пострадавшего. Женщина подтвердила его версию, а также сообщила, что её в лицо распылили слезоточивый газ из баллончика.

Рукоприкладству предшествовал словесный конфликт. После нападения восемь неизвестных молодых людей с места происшествия скрылись.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и подготовила запрос об их изъятии. В отделы МВД направлена ориентировка на совершивших нападение. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице на десятилетнего мальчика набросились собаки.