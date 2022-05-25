Пенсионер с Подвойского сообщил в полицию о трупе жены и был задержан

Вечером 24 мая в полицию позвонил пенсионер, проживающий на улице Подвойского в Невском районе. Он сообщил, что обнаружил труп жены в своей квартире.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», прибывшие на вызов полицейские увидели на кровати женщину гематомами и ссадинами, а также резанной раной на лбу. Её супруг сообщил, что уснул в обед, а проснувшись увидел жену мертвой. По его слловам, посторонних в квартире не было.

В итоге пенсионера задержали и поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в квартире на Плесецкой улице обнаружили труп младенца. Девочка умерла на диване рядом с отцом.