Упавшего с горки в «Диво-острове» ребенка увезли в больницу

Вечером вторника, 24 мая, в территории развлекательного парка «Диво-остров» госпитализировали ребенка. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», младший школьник находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали сочетанную кататравму, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом лобной кости с переходом на переднюю черепную ямку, ушиб легких, компрессионный перелом ТН5 под вопросом.

Причиной полученных травм стало падение ребенка с 2,5-метровой горки. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту травмирования ребенка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что выполнявшую различные трюки на детской площадке в Московском районе школьницу увезли в больницу. Девочка упала с высоту двух метров и получила тяжелые травмы.